Dos policías heridos deja balacera en Xalpatláhuac, Guerrero

Policías comunitarios disolvieron a disparos una asamblea que se realizaba en el municipio indígena de Xalpatláhuac, en la región de la montaña de Guerrero, en la que los habitantes discutían si los civiles armados debían hacerse cargo de la seguridad en algunas localidades.

Algunos habitantes se opusieron y denunciaron que las autoridades comunitarias cometían excesos y no debían continuar en el municipio.

La discusión comenzó a subir de tono y la Policía Comunitaria respondió con disparos a los reclamos de la población.

“La presidenta, ella es la que empezó a anunciar que se juntara el pueblo, que iban a sacar a la comunitaria. Y ese motivo yo no tengo la culpa. Simplemente ella empezó a anunciar. Entonces escucharon mi gente, pues empezó a anunciar, la gente del pueblo. Porque a mí me puso el pueblo y estoy con el pueblo y aquí no se politiza esto. Simplemente como ciudadanos tenemos que ver los usos y costumbres”, aseguraron.