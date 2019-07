Policías federales responden a AMLO: ‘aquí no hay mano negra y sí somos elementos en activo’

Se cumplieron más 43 horas de que policías inconformes tomaron las instalaciones del Centro de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa. Durante el día, se avanzó en las negociaciones, pero los policías terminaron desconociendo a quienes los representaron.

La noche de este jueves un pequeño grupo, que ayer estaba integrado por dos mil elementos y hoy son 200, permanece en el centro de control y ya solo mantienen bloqueado Periférico Oriente en dirección a Ermita.

Es un movimiento que no tiene razón de ser, no tiene fundamento, no es una causa justa porque no hay despidos y cuando hablo de ‘mano negra’ es que los que estaban dirigiendo ayer el movimiento no trabajan en la Policía Federal, los principales dirigentes, no pertenecen a la organización”, afirmó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien agregó “siempre hablábamos de que se había echado a perder esta corporación y lo de ayer es una muestra evidente”.