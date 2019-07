Policías federales que rechazan su integración a la Guardia Nacional realizan un nuevo bloqueo, este jueves, en el kilómetro 11 de la autopista México-Pachuca, antes de llegar al Vigilante.

Te recomendamos: Policías federales que convocaron a paro nacional mantienen toma en Centro de Mando

El Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre el bloqueo a la altura de Lerdo de Tejada, en dirección hacia Ecatepec de Morelos, Estado de México. Recomienda como alternativas viales: Avenida Centenario, su continuación Vía Morelos y Avenida Gran Canal.

Policías federales realizan nuevo bloqueo en la México-Pachuca (SSC CDMX)

Este bloqueo se enmarca en la convocatoria para realizar un paro nacional en rechazo a los términos de su traspaso a las filas de la Guardia Nacional. El miércoles estallaron las protestas con la toma del Centro de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa, CDMX.

Cerca de 2 mil elementos de la Policía Federal se concentraron en esas instalaciones y exigieron un diálogo con el Gobierno federal. Ahí llegó Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, coordinadora operativa de la Guardia Nacional, para tratar de dialogar con los inconformes, pero se desataron empujones y reclamos contra la funcionaria, que prometió quedarse ahí hasta escuchar todas las demandas.

Los policías federales exigen, entre otros puntos, el respeto a su antigüedad laboral y a las prestaciones laborales. Piden no ser evaluados por personal militar que desconoce de la función policial. Piden la desaparición del polígrafo y un sueldo quincenal de 15 mil pesos libres de impuestos.

Se prevén más bloqueos de policías federales en CDMX

En el marco de las protestas contra la Guardia Nacional, se prevén al menos 10 puntos de protestas y bloqueos por parte de policías federales, en la Ciudad de México.

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ‘Benito Juárez’

Centro de Mando de Iztapalapa, ubicado en Anillo Periférico número 85

Torre Pedregal, en Periférico Sur y Oaxaca, en la colonia Jardines del Pedregal

Constituyentes y Las Torres

Calzada Legaria número 631, en la colonia Lomas Hermosa

Periférico y Eje 5

La base de la Policía Federal en San Juanico

AMLO fija postura ante protestas e insiste en que no habrá despidos

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este jueves que el movimiento de la Policía Federal no tiene razón, ni fundamentos. Aseguró que no habrá despidos y no se quitarán salarios ni prestaciones.

Reafirmo mi postura, creo que en el video está claro, es un movimiento que no tiene razón de ser, no tiene fundamento, no es una causa justa porque no hay despidos. No están quitando salarios, prestaciones y sigue la misma situación, el ingreso a la Guardia Nacional es voluntario”, destacó.

Recordó que, según la ley, dentro de 18 meses desaparecerá la Policía Federal y señaló que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sustituirá a las agencias de seguridad privada que daban servicios a organismos del Gobierno federal, que esos lugares serán ocupados por policías federales.

Los elementos de la Policía Federal que quieran hacerlo, porque todo es voluntario, pueden inscribirse en esta nueva función y así hay otro tipo de oportunidades, pero en esencia no se va a despedir a nadie”.

Con información SSC CDMX

MLV