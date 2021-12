Policías devuelven bolsa con dinero a abuelita tras perderla en centro comercial de la CDMX

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México una vez más demostraron honestidad y apoyo a la ciudadanía.

Dos elementos de la Policía Bancaria e Industrial devolvieron un bolso con dinero, identificaciones y documentos a una mujer de la tercera edad.

La mujer perdió su bolso en el estacionamiento de una plaza comercial, en el sur de la Ciudad y los elementos policiacos se la devolvieron.

La bolsa y su contenido habían quedado en resguardo.

Después de una hora la dueña regresó a buscarla y la encontró intacta.

“Sí la buscamos, porque tenía recibos de su teléfono, me parece que estaba haciendo pagos de cosas y marcamos, pero no tuvimos respuesta, seguimos buscando, traía una libreta, traía unos contactos, marcamos, pero no tuvimos respuesta. Posteriormente nos informan que llegó la señora, yo me quedé en resguardo de las cosas, luego se le entregaron, no le faltó nada”, Edgar Velásquez, Policía PBI de CDMX.