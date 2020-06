Policías de San Pablo Huitzo, Oaxaca, entregan hermanos a sujetos armados y matan a uno

El joven Jaciel Luna denunció que policías de San Pablo Huitzo, Oaxaca, lo detuvieron junto con su hermano por presunto robo, pero los entregaron a unos sujetos que les propinaron una golpiza y le causaron la muerte a su hermano y después tiraron su cuerpo a un barranco.

La Fiscalía de Oaxaca ya investiga los hechos, después de que se hiciera público el testimonio en video del joven Luna, quien narra que el pasado 6 de mayo, elementos de la policía municipal lo detuvieron a él y a su hermano por el supuesto robo de una bicicleta.

El comandante Abraham me señala directamente y me dice estás detenido por robo y le dije a quién robé o qué y me dijo eso ya lo ves hasta allá. Me dijo ‘es a las buenas o es a las malas’, Dejé que me esposaran y nos subieron a la patrulla a mí y mi hermano nos subieron porque llegamos juntos. Le pregunto a un oficial, ¿para dónde va?, cuando el chavo, el David, el oficial iba manejando iba a entrar a entrada para la caseta, da el volantazo. Enfrente vemos el taxi parado y eran como doce, entre señores y chavos con palos, le dije a mi hermano ‘ya valió madre’”, narró.