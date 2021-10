Tras el ataque en las afueras de un bar de Morelia, Michoacán -del que no se sabe nada de los responsables- el alcalde de la entidad dijo que los policías no estaban para cuidar a quienes ingerían alcohol de madrugada, sin embargo, dos elementos fueron captados bebiendo en vía pública y realizando disparos al aire.

Horas después de la polémica declaración del presidente municipal de Morelia a propósito del ataque que dejó 6 personas muertas afuera de un bar, la organización civil Revolución Social obtuvo este video en el que se observa a dos personas ingiriendo alcohol y disparando un arma de fuego al aire en una zona habitacional de la capital michoacana.

“Dice que no están para cuidar borrachos, pero no se cuidan ni ellos como policías, que borrachos se ponen a disparar al aire, mucho menos van a cuidar a los ciudadanos, es realmente lamentable”, Guillermo Valencia, Organización Civil Revolución Social en Morelia, Michoacán.

Víctimas del ataque ocurrido la madrugada del lunes afuera de la cantina y cervecería “La 25”, así como de otros hechos violentos ocurridos en la capital michoacana, lamentaron la postura del presidente municipal, que asumió el cargo el pasado 1 de septiembre por la coalición PAN-PRD.

Martínez respondió así:

“Quizá no me explique y no se entendió, mi comentario no era en torno a las personas agredidas. La policía debe estar para cuidar a los ciudadanos por la violencia generada por la inseguridad, pero es desgastante y ocupa mucho tiempo de los policías, de los elementos, atender los temas que tienen que ver con el alcohol, a eso me refería”, Alfonso Martínez, Presidente Municipal Morelia, Michoacán.