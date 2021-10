Policías de Ciudad Juárez regalan despensas a adultos mayores

Doña Rosario se sorprendió cuando llegaron los policías al parque de la colonia Campestre Virreyes, al sur de Ciudad Juárez, Chihuahua, porque esta vez, no se trató de un hecho delictivo.

Te recomendamos: Maquillaje con causa, iniciativa para mujeres con cáncer en Ciudad Juárez

Ahora, un grupo de policías comenzó a entregar apoyos a los adultos mayores.

“No pos venía a dar la vuelta al parque y me encontré con que hay reunión de policías, pues hasta me asuste, me acerque y que me van a regalar una despensa, si los policías, que nos la traen con mucho gusto”, Rosario Vázquez, ciudadana.