Policías de Azcapotzalco, acusados de violación, siguen trabajando

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Orta, reportó cómo va el caso de los cuatro policías acusados de violar a una joven de 17 años en calles de la alcaldía Azcapotzalco.

Jesús Orta informó que los uniformados siguen laborando y realizando labores de vigilancia en la Secretaría Preventiva porque no existe ninguna imputación y no se pueden violar sus derechos laborales.

Están de turno, sí. Hoy no hay una imputación, entonces es muy importante entender que si no hay una imputación, no se pueden violentar sus derechos laborales”.