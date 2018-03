Policías auxilian a joven dar a luz a bebé en calles de Veracruz

Aproximadamente a la 1 de la mañana del lunes, la joven Jenifer González, comenzó a sentir dolores de parto, despertó a su pareja Leonardo Linares, quien alcanzó a tomar las cosas que tenían preparadas y salieron a buscar un taxi para llegar al hospital.

“Caminé porque está retirado”, dijo Jennifer González, mamá de la bebé.

Salieron de su casa ubicada en Alfredo Llorente entre Árbol de la Vida y Árbol de la Noche en La Pochota.

“En mi casa empecé a sentir el dolor”, narró Jennifer.

En la esquina de JB Lobos y Antonio Méndez Bolio, Jenifer no pudo esperar más y comenzó el parto.

La presidenta del DIF Municipal Mariela Lohmann de Yunes visitó a Jenifer quien tuvo a su bebé en la calle, apoyada por policías estatales. (DIF Veracruz Municipio)

Por el lugar solo pasaba una patrulla de la Policía estatal que sin pensarlo prestó la ayuda a la pareja.

“Venía una patrulla en JB Lobos y le hice la señal de que se parara y me ayudaron con mi esposa, ya me dijeron que se me ofrecía, y le digo pues es que mi esposa se va a aliviar y no la puedo llevar a un hospital porque ya no hay taxi ahorita, y me dijeron si ahorita te damos el apoyo, y pues les dije que sí”, reiteró Leonardo Linares López, papá de la bebé.

Antes de poder llevarlos, la pequeña Sofía Guadalupe sorprendió a sus padres y los policías.

“Y cuando vemos que ahí viene la cabeza del bebé y le dice el poli, puje, puje, y pujaba más y salió todo y salió una niña”, comentó Leonardo.

La madre y la pequeña fueron trasladadas al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, donde fueron declaradas en excelente estado de salud.

La niña peso 2 kilos 800 gramos y este martes por la noche fue dada de alta.

“La atención muy buena, y la verdad pues me apoyaron con bastantes pagos, la verdad, porque soy de bajos recursos”, concluyó Leonardo.

Leonardo, con 26 años y de oficio albañil, mantiene a su esposa de 18 y ahora a su pequeña Sofía Guadalupe.

En su cuenta de Twitter el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes reconoció el trabajo de los policías, escribió que dos buenos policías veracruzanos ayudaron a una madre a que naciera su bebé y por ello recibirán un reconocimiento.

Dos buenos policías veracruzanos ayudan a una madre a que nazca su bebé. Ella y el niño están bien, se encuentran ya en su casa y a nuestros policías les haremos un reconocimiento.

Con información de Yves Duverger

