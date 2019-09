Policías amedrentan a testigo clave en ejecución de 8 personas en Nuevo Laredo

Este martes, en En Punto le presentamos la denuncia del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo que, con testimonios y pruebas, documenta que el pasado 5 de septiembre, en ese municipio, lo que fue presentado por la Policía Estatal como un enfrentamiento, habría sido en realidad una ejecución extrajudicial de ocho personas. Uno de los testigos que sustenta esta versión es el operador de una grúa al que la policía le ordenó llevar una camioneta al lugar del supuesto enfrentamiento. En esa camioneta fue colocado el cuerpo de uno de los supuestos criminales ya muerto.

Te recomendamos: Ejecución de ocho personas en Nuevo Laredo, extrajudicial: Derechos Humanos

La tarde de este miércoles, policías estatales rodearon la vivienda del operador de la grúa momentos antes de que fuera a declarar ante la Procuraduría del General de Justicia de Tamaulipas estado sobre estos hechos.

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha exigido que se proteja a todos los que han dado sus testimonios sobre lo que vieron y oyeron ese día; parece urgente que se garantice la seguridad de todos ellos.

El operador de la grúa municipal que el jueves pasado arrastró la camioneta Tundra a la colonia Valles de Anáhuac, donde murieron ocho civiles en un presunto enfrentamiento con policías estatales, es uno de los principales testigos del caso.

Esta tarde, minutos antes de que acudiera a declarar ante la Procuraduría de Tamaulipas, policías estatales lo buscaron en su domicilio.

Estuvieron zorreando ahí, luego ya se bajaron y ahí estuvieron en la ventana y en la puerta, como me toca declarar me pongo nervioso, si salgo me enganchan”, comentó el operador de la grúa.