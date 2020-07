Policía y atleta paralímpico no quiere ser recordado por ganar reto de lagartijas

Pablo Eduardo Ramírez Lemus el policía de tránsito y atleta paralímpico que perdió su pierna el día de su cumpleaños, no desea ser recordado por ganar reto de lagartijas.

No me gustaría que me recordaran como el policía que ganó un reto de lagartijas, quiero que me recuerden como el oficial que empezó un nuevo cambio para el país”, dice el también atleta paralímpico Pablo Ramírez Lemus

Pablo, policía Segundo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México venció a un entrenador de gimnasio en un reto de lagartijas el viernes pasado, pero este reto, es el menor de los que Pablo, a sus 28 años de edad, está acostumbrado a ganar.

A sus 19 años, Pablo sufrió un accidente de tránsito que lo dejó en coma por 6 días.

Tuvo 28 operaciones, hasta que justo el día de su cumpleaños número 20, el 29 de noviembre, le dijeron que una bacteria había infectado su pierna y tenían que amputarla.

Perdió la pierna izquierda, pero no se dio por vencido, continuó con su trabajo como policía de tránsito, aprendió a caminar con muletas, después con una prótesis e incluso, se unió al equipo paralímpico de remo.

Cuando mi mamá me dijo sabes que Pablo, eres y seguirás siendo el mismo de siempre y hasta que tú no empieces a creer en ti, no vas a lograr nada, y así fue. Cuando menos me di cuenta dije así soy, así debe de ser mi familia me apoyó con una pierna y me facilitó todo, volver a caminar, que no fue nada fácil. Hay cosas que yo no valoraba antes. Hoy en día me gustaría demostrarle a la gente que todo es posible en esta vida. Dominé las muletas y dije, puedo trotar bien, retomé las carreras atléticas y para ello recibo la invitación de una entrenadora para ese deporte. Cuando yo tuve mi primera regata tuve esa sensación como si fuera en la moto, la velocidad, sentir una competencia, algo muy padre, me identifiqué”, reiteró Ramírez.