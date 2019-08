Denuncian presunta violación de policía a mujer en instalaciones de PGJCDMX

De acuerdo con el diario “ContraRéplica”, un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue detenido acusado de violar a una mujer adentro de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX).

Te recomendamos: Deciden no seguir denuncia contra policías acusados de violación en CDMX

Según el medio informativo, momentos antes la mujer había acudido a la Coordinación Territorial 3, de la Fiscalía Desconcentrada, ubicada en la calle de Peralvillo, colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc, para denunciar que era víctima de amenazas.

De acuerdo con los testimonios, citados por “ContraRéplica”, quien agredió a la mujer fue el agente de la Policía capitalina David Flores Cuautle, adscrito al Sector Morelos, el cual estaba encargado de recibir en la barandilla del Ministerio Público, a quienes se presentaban a iniciar algún tipo de denuncia.

El reporte de la Fiscalía Especializada para Delitos Sexuales, al cual tuvo acceso “ContraRéplica”, indica que el ataque sucedió alrededor de las 18:50 horas del martes pasado.

La víctima relató ante el Ministerio Público que el policía se aprovechó de que la mujer le dio sus datos al llegar a la agencia del Ministerio Público para amenazarla.

Me dijo que no gritara, porque sabía dónde vivía, y que si decía algo me iba ir a buscar”, relató la joven.

La mujer contó: “Este mismo sujeto se encontraba en la entrada y al verme, me preguntó a qué iba, y yo le narré los motivos de mi presencia, me preguntó mis datos y se los proporcioné, así como le dije que vivía con mi mamá y mi hija en mi domicilio”.

La mujer detalló que cuando terminó de poner su denuncia, salió de la agencia y el policía Flores Cuautle la detuvo y le preguntó qué había pasado.

Ella le platicó que la enviaron a realizar unos estudios psicológicos y él le dio la dirección de dónde acudir. Sin embargo, en ese momento el agente le ofreció un vaso de agua, y ella aceptó.

El policía le dijo que la acompañara, a lo que accedió. Fue entonces que entró a un cuarto en donde había un garrafón de agua y una colchoneta.

La joven relató que instantes después comenzó el ataque.

Me aventó a la pared… me sujetó de los brazos con ambas manos y me aventó golpeándome la cara con la pared, ya que quedé de frente a la misma… en ese momento escuché que cerró la puerta, todo fue muy rápido yo me quedé como en shock pues no podía creer que eso estuviera pasando en la misma agencia donde acudí a denunciar”, relató.