Policía se salva de impacto de bala gracias a su porta placas

El policía Edgar Medina, de 30 años de edad, intentó detener a un asaltante y éste le disparó en la pierna.

La suerte estuvo del lado del policía.

El delincuente sacó una pistola calibre 25 y le disparó en la pierna izquierda, pero la bala dio en el porta placa metálico que llevaba en el bolsillo de pantalón y evitó que lo lesionara.

Fue el viernes 27 de mayo, cuando Edgar realizaba su vigilancia rutinaria de sucursales bancarias y una persona se le acercó.

Le dijo que lo acaban de asaltar y describió las características del responsable, el policía lo ubicó frente al número 12 de avenida República, en la colonia Portales Oriente, en Benito Juárez.

“Con mis comandos verbales le digo que se detenga, le digo que me permita hacerle una revisión, ya que lo están señalando, se pone de una forma muy negativa. Se sentía ofendido me decía que porqué lo iba revisar, al momento en que me pongo más estricto, es cuando me saca un arma de fuego yo me le abalanzo”, dijo Edgar Medina, elemento de la PBI.