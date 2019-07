Policía narra cómo detuvo a Esperanza ‘N’, presunta doble homicida en Artz Pedregal

Este fin de semana fue vinculada a proceso Esperanza “N”, la hasta ahora única detenida por el homicidio de dos ciudadanos israelíes dentro de la Plaza Artz Pedregal, el miércoles pasado.

“Vía radio sale la emergencia que en Plaza Artz había una balacera y que ya habían lesionado a un compañero, entonces me traslado”, explicó Gerardo Suárez, policía de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

El policía capitalino Gerardo Suárez patrullaba las calles de Xochimilco cuando le reportaron la primera balacera en la entrada de la Plaza Artz Pedregal.

Inmediatamente se trasladó al lugar en el camino le reportaron que había ocurrido una segunda balacera y que uno de los agresores era una mujer que había escapado por periférico.

“Nos percatamos de esta persona que cubría las características, yo le dijo a mi operador párate y échate de reversa en lo que yo me bajo y veo si es esta persona”, comentó el policía Gerardo Suárez.

Gerardo se bajó de la patrulla y corrió detrás de Esperanza “N”, quien minutos antes, junto con otro hombre, acababa de disparar, contra dos hombres dentro de un restaurante.

“Corro para interceptarla, al llegar al final de la rampa la intercepto, le marco el alto. Su actitud era apresurada, nerviosa. Me dice que ella no había hecho nada, que ya se tenía que ir, me da la vuelta y yo la sigo, cerrándole el paso En cuanto esta persona trata de evadirme fue cuando llegó la unidad, y los compañeros de PBI que ya venían siguiéndola llegaron, le pido a la compañera que la asegure, es cuando ella la asegura poniéndole los candados de mano”, narró el policía Gerardo Suárez.

Gerardo no sólo logró la detención de Esperanza “N”. También observó el lugar donde escondió el teléfono celular donde recibió instrucciones de cómo ejecutar el doble homicidio, según lo presentado por el Ministerio Público en la audiencia donde fue vinculada a proceso este fin de semana.

“Me percato que avienta un objeto, a una pared, que después me doy cuenta que era un orificio, es un tubo de pvc. Ahí en ese momento lo arroja, ahí se ve”, señaló Gerardo Suárez.

Gerardo tiene 22 años en la Policía de la Ciudad de México. En 2003 recibió un reconocimiento por la detención de una banda de narcomenudistas. Este mes, podría recibir otra condecoración, es uno de los candidatos a ser nombrado el policía del mes.

“Estoy muy orgulloso de ser policía, amo mi trabajo. Para mí es una gran satisfacción enorme, yo me voy a morir siendo policía”, dijo Gerardo Suárez.

Con información de Marco Antonio Coronel y Víctor Olvera.

