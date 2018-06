Investigan supuesto maltrato contra Stan Lee por parte de su agente

La Policía de Los Ángeles, Estados Unidos, está investigando unos presuntos abusos sufridos por el genio del cómic Stan Lee, informó el medio especializado The Hollywood Reporter.

La investigación de las autoridades por abuso de ancianos comenzó en febrero, pero no se hizo pública hasta que este miércoles, Lee, de 95 años, pidió en la Corte de Superior de Los Ángeles que se emitiera una orden de alejamiento contra Keya Morgan, quien había estado manejando sus negocios y asuntos personales.

Lee consiguió una orden de alejamiento temporal contra Morgan, que el lunes fue detenido en Los Ángeles por presentar una información falsa a la Policía y puesto posteriormente en libertad bajo fianza.

Las medidas restrictivas se decretaron apenas tres días después de que Lee, en un video alojado en su perfil oficial de Twitter, asegurara que Morgan era su único representante y que nadie más podía hablar en su nombre.

My only partner and business manager is @KeyaMorgan not all the other people making false claims. pic.twitter.com/JKUT1BZNI7

— stan lee (@TheRealStanLee) 10 de junio de 2018