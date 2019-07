Se cumplen seis días de paro de policías federales inconformes

Este lunes, se cumplieron seis días del paro que un grupo de elementos de la Policía Federal mantiene al interior del Centro de Mando ubicado en Iztapalapa, en demanda de indemnización por no querer pasar a la Guardia Nacional.

Esta mesa sí representa los derechos de ellos y sus familias, estamos representando a todos los que están desplegados y no los dejan bajar”, señaló Adrián López, vocero policías federales inconformes.

La mesa de diálogo se suspendió la tarde del sábado y hasta hoy no ha sido retomada.

El diálogo no se ha reanudado, se comprometieron a entregar el día sábado, a las 5 de la tarde, el tabulador que proponen para efecto de entregar, un haber a los policías que no decidan pasar a la Guardia Nacional, hasta hoy no se ha notificado absolutamente nada”, refirió Enrique Carpizo, abogado policías federales inconformes.