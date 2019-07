Conflicto de Policía Federal no pone en riesgo gobernabilidad del país: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la gobernabilidad del país no está en riesgo por el conflicto que existe con algunos integrantes de la Policía Federal (PF) que no quieren pasar a las filas de la Guardia Nacional.

Sobre quién es la “mano negra” que está detrás de las inconformidades, como afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto contestó:

No tengo idea quién sea la ‘mano negra’, pero hay una cosa siempre detrás de alguna manifestación, siempre también hay intereses legítimos, en algunas ocasiones que hay personas que tienen sus propios intereses que no son necesariamente intereses legítimos. Yo no puedo decir quien, no me consta”, dijo.