Policía Federal no logró consolidarse por falta de moral: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Policía Federal no logró consolidarse por falta de moral.

“Se creó la Guardia Nacional, que ya tiene cerca de cien mil elementos, está corporación sustituye a la antigua Policía Federal que no logró consolidarse porque se descuidó, le faltó disciplina, le faltó profesionalismo y sobre todo moral, no de las bases de esa corporación, no de los policías, el mal ejemplo lo impusieron desde arriba, no actuaron ellos con rectitud y por eso la corporación no se engrandeció”, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.