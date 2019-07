Se cumplen 7 días de protestas de policías federales; desconocen acuerdos

En el Centro de Mando de Iztapalapa, policías federales desconocieron los acuerdos a los que anoche otro grupo de compañeros llegó con representantes de Gobierno federal y mandos de la corporación.

Desconocen esa mesa y no les representa, ellos no confían en la mesa que se integró el día de ayer porque se integró con policías que no tienen la confianza ni la representatividad de este colectivo”, refirió Enrique Carpizo, abogado de policías federales inconformes.