Policía Federal convoca a AMLO a conocer la corporación

Manelich Castilla, comisionado general de la Policía Federal, hizo un llamado al presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para que se acerque y conozca el funcionamiento de la Policía Federal, como lo hizo con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina.

“Quisiera en esta ocasión desde el Centro General de la Policía Federal, de manera muy respetuosa, con profundo respeto dirigirme al nuevo gobierno y decirles que la excelencia que buscan en el trabajo policial está hoy aquí reunido en la Policía Federal. Que el talento que se necesita para sacar adelante está hoy uniformado con siete divisiones de la Policía Federal que así como han dado ese paso para conocer a profundidad a nuestras fuerzas armadas. Los invitamos a qué conozcan la intimidad de la Policía Federal”, señaló Castilla Craviotto.

Hoy reconocemos a las y los policías federales que realizan aportaciones destacadas a nuestra Institución y a quienes avanzan en su carrera policial como parte del cuerpo civil de seguridad más confiable de México, así como de los más reconocidos de América Latina y el Mundo. pic.twitter.com/P4RGLjPijB — Manelich Castilla Craviotto (@ManelichCC) November 28, 2018

El comisionado general habló durante la inauguración a los “Reconocimientos y Fortalecimiento de Capacidades Policiales”.

La confianza y efectividad se refleja en la opinión ciudadana; el reconocimiento internacional se muestra mediante las condecoraciones de la @Gendarmerie de Francia, @_Carabinieri_ de Italia, @Policia y @GuardiaCivil de España; nos unen fuertes lazos de cooperación y respeto. pic.twitter.com/Jh4XewqaYY — Manelich Castilla Craviotto (@ManelichCC) November 28, 2018

En su intervención, el comisionado nacional de Seguridad, agradeció el trabajo y servicio de la Policía Federal durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

La excelencia que se busca para la seguridad de México está ya uniformada, capacitada y probada: está en la @PoliciaFedMx, Institución que anhela ser conocida en la intimidad por el próximo Gobierno. pic.twitter.com/TTySIhVynK — Manelich Castilla Craviotto (@ManelichCC) November 28, 2018

“Antier lo decía el señor presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, y se lo agradecemos profundamente. Hoy, la Policía Federal es una corporación sólida, robusta, capacitada y confiable lista para seguir trabajando por y para los ciudadanos”, dijo Renato Sales.

Con la satisfacción del deber cumplido, las y los policías federales agradecemos al Secretario @navarreteprida su apoyo, entrega y compromiso para con la @PoliciaFedMx. Al Comisionado Renato Sales @Ley13091963 le apreciamos sus acciones en búsqueda de la dignificación policial. pic.twitter.com/X6Cem4FVVO — Manelich Castilla Craviotto (@ManelichCC) November 28, 2018

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, en su última aparición ante esta Institución, reconoció su labor.

“Tengan la certeza, que este Gobierno de la República y cualquier Gobierno, porque estoy seguro de ello, que tenga como propósito servirle a su país y en eso no tengan duda, la definición y el objetivo será claro, de cualquier gobierno no fue electo por la ciudadanía para no servirle a México, lo único que les podremos decir de este gobierno será mil gracias y mil felicidades a todos ustedes, el reconocimiento pleno. Sépanlo hoy y mañana que lo han hecho bien y le han servido a la patria”, subrayó el funcionario.

Esto dijeron en el Centro de Mando de la Policía Federal en la Ciudad de México.

(Con información de Amador Narcia Crespo)

tfo