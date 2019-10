Policía detiene a cuatro implicados en caso de 39 cadáveres en Essex, Inglaterra

La Policía británica detuvo este viernes a cuatro personas más en relación con la investigación sobre los 39 cadáveres encontrados en el interior de un camión frigorífico en una zona industrial del condado de Essex, en el sureste de Inglaterra.

Un hombre y una mujer, ambos de 38 años y originarios de la localidad de Warrington, en el condado de Cheshire (noroeste de Inglaterra), fueron arrestados como sospechosos de homicidio y conspiración para traficar personas, informó la policía.

Hasta ahora el único detenido era el conductor del camión, un norirlandés de 25 años identificado como Mo Robinson, quien permanece bajo custodia como sospechoso de asesinato y es interrogado por la policía.

“Hemos llevado a cabo registros en Cheshire como parte de la investigación sobre los 39 cuerpos descubiertos en el contenedor de un camión en Grays, señaló la policía en un comunicado divulgado por medios británicos.

El miércoles pasado, 39 cadáveres -38 adultos y un menor de edad, fueron hallados dentro de un camión frigorífico en una zona industrial en la localidad de Grays, unos 30 kilómetros al este de Londres, según la policía de Essex.

Las autopsias de los cuerpos comenzarán a practicarse este viernes en el hospital de Broomfield, en la localidad de Chelmsford, a la que han comenzado a trasladarse todos los cadáveres.

Hasta ahora se sabe que el contenedor llegó en barco al puerto de la localidad inglesa de Purfleet, a orillas del Támesis, procedente de Zeebrugge (Bélgica), en la madrugada del miércoles.

Según el diario británico The Guardian, el remolque habría estado previamente en las localidades francesas de Dunquerque y Lille, así como en la ciudad belga de Brujas.

En declaraciones a la cadena británica BBC, el exdetective del cuerpo policial de Lancashire, Mike Gradwell, consideró que los ciudadanos fallecidos podrían haber sido traficados por una banda ilegal de China.

Por su parte, la embajada china en Londres aseguró este viernes que la policía británica no ha confirmado, por el momento, que los 39 muertos sean ciudadanos chinos, como dijeron las autoridades la víspera.

A dos días del hallazgo de los 39 cuerpos en Essex, la policía polaca detectó un camión con 10 migrantes vietnamitas, incluida una mujer, pero en este caso todos con vida. Al parecer pretendían llegar a algún país de la Unión Europea (UE).

El vehículo fue detenido para un control rutinario en la ciudad de Budzisko, cercana a la frontera con Lituania, reportó la policía y agregó que los vietnamitas fueron devueltos al país báltico, mientras que el chófer fue detenido por el delito de tráfico de personas, por lo que podría ser condenado a una pena de hasta 10 años de prisión.

Revelan mensaje de mujer que podría estar entre los muertos del camión en Essex

Se teme que una mujer vietnamita desaparecida que envió un mensaje de texto a su madre para decirle ‘No puedo respirar’ se encuentre entre las 39 personas encontradas muertas en un remolque refrigerado en Essex, al este de Inglaterra.

Pham Thi Tra My, de 26 años, envió un mensaje diciendo “Me estoy muriendo” en el momento en que el camión se dirigía de Bélgica al Reino Unido.

Pham había planeado intentar viajar a Inglaterra, según un grupo de derechos humanos en contacto con su familia.

Hoa Nghiem, una activista de Human Rights Space con sede en Hanoi, dijo que la familia estaba preocupada de que su hija estuviera entre las víctimas, ya que “el último mensaje de su parte que murió fue coincidente en el tiempo”.

Ella compartió una captura de pantalla y una traducción del mensaje, que decía: “Lo siento mamá. Mi camino al extranjero no tiene éxito. ¡Mamá, te quiero mucho! Me muero porque no puedo respirar … Soy de Nghen, Can Loc, Ha Tinh, Vietnam … Lo siento, mamá “.

El texto fue enviado a las 4.28 am del miércoles en Vietnam, según muestra la captura de pantalla. En Gran Bretaña, eso habría sido a las 10.28 pm, momento en el que el tráiler estaba en tránsito entre Zebrugge y Purrfleet.

Los cuerpos fueron encontrados poco más de tres horas después.

El pasado 23 de octubre, la Policía británica halló este miércoles los cadáveres de 39 personas que se encontraban en el contenedor de un camión en una zona industrial del condado inglés de Essex y detuvo al conductor del vehículo como sospechoso de asesinato.

Los agentes confirmaron que encontraron de madrugada los cuerpos sin vida de 38 adultos y un adolescente en Waterglade Industrial Park, en la localidad de Grays, del citado condado.

El cuerpo policial de Essex ha detenido al conductor del camión, un varón de 25 años, procedente de Irlanda del Norte, como sospechoso de asesinato y lo está interrogando.

La policía recibió una llamada del servicio de ambulancias poco antes de las 12.40 GMT para notificarles el hallazgo de los cadáveres.

