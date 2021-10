Policía desaloja a cientos de ambulantes del Centro Histórico de Oaxaca

Elementos de la policía municipal de la ciudad de Oaxaca desalojaron a cientos de vendedores ambulantes que habían ocupado varias calles del centro histórico, lo que generó un enfrentamiento que dejó al menos dos personas lesionadas.

Desde la mañana de este viernes, elementos antimotines ingresaron a las inmediaciones de los mercados 20 de noviembre y Benito Juárez, donde una gran cantidad de vendedores ambulantes se habían instalado desde hacía más de dos meses, cuando fueron desalojados de otras calles del centro de la ciudad.

“Realmente todos los amigos ambulantes que están aquí, desafortunadamente no tienen ni un tipo de papel, no tienen ni un tipo de permiso, no tienen ni un tipo de documento que avale la presencia de ellos aquí en esta zona”, dijo Víctor Hugo Galicia, Subdirector de Comercio en Vía Pública.