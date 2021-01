Policía de CDMX encuentra 30 mil pesos y los regresa a su dueño

Un policía de tránsito de la Ciudad de México encontró 30 mil pesos en una bolsa, olvidados en un baño público y los devolvió a su dueño, quien buscaba comprar un tanque de oxígeno con ese dinero.

Te recomendamos: Trifulca provoca movilización de policía en Plaza Meave de CDMX

El policía esperó afuera del lugar para ver si regresaba el dueño del dinero, para devolverlo, pero no fue así.

Norberto regresó a su zona de vigilancia, asignada en avenida Río de la Loza y Luis Moya, en el Centro y le reportó lo ocurrido a sus mandos.

“Me percato que en la mochila tenía unos números de teléfono y me enfoqué a llamar por teléfono y me contestó su esposa, me dijo que él se encontraba en el distrito porque iba hacer la compra de un taque de oxígeno, pensó que lo estábamos engañando, por lo cual procedí a tocar el claxon de la patrulla, el pato y pues ya me creyó, me pasó su número. Me comuniqué con él, afortunadamente se encontraba cerca de donde perdió su dinero y no dude en entregarle sus pertenencias. Me da mucho gusto regresarle las cosas a este ciudadano”.