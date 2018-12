Atropellan a dos agentes de Policía CDMX en alcoholímetro de Marina Nacional

Dos agentes de la Policía de la Ciudad de México (CDMX) fueron atropellados en el punto número 8 del alcoholímetro ubicado en Marina Nacional y Mariano Escobedo, colonia Anáhuac.

Los dos policías sufrieron lesiones múltiples luego de ser atropellados por un automóvil en un punto del alcoholímetro de la ciudad de México.

El incidente ocurrió a las 11:19 de la noche, cuando un auto chocó contra otro vehículo, que a su vez embistió a los policías y les provocó lesiones múltiples. Después el conductor del primer vehículo se dio a la fuga.

La ambulancia número 36 de la Cruz Roja trasladó a los oficiales a un hospital privado.

Manuel Rojas García, paramédico de la Cruz Roja, comentó que los policías se encuentran policontundidos, después de intentar detener a un vehículo que se quería fugar para evitar la prueba de alcoholemia.

Los oficiales de 26 y 31 años fueron dados de alta durante la madrugada.

Detienen a automovilista por atropellar a policía en alcoholímetro de CDMX

Un automovilista fue detenido tras ser señalado de atropellar a un policía en un punto de revisión de Conduce sin Alcohol, en la colonia San Rafael, de la Ciudad de México, el 29 de septiembre.

Teresa Maya, policía de la Ciudad de México, informó: “Le pidieron la atención para revisión y les echó el carro, entonces lo que hizo el director es tratarlo de contener porque él se quiso salir de la fila y fue cuando los arrastró”.

El policía cuyo nombre no fue dado a conocer fue llevado en ambulancia a un hospital.

Un paramédico del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) informó: “Se encuentra estable, ahorita le pasarán un reporte”.

Al ser cuestionado sobre ¿dónde tenía el golpe?, el socorrista respondió: “Ahorita lo van a supervisar”.

El automovilista detenido aseguró que él no atropelló al policía y denunció abusos por parte de los uniformados.

Osvaldo Pérez, automovilista detenido, dijo: “Yo no le pegué a nadie, de hecho, me quitaron mi celular y mi cartera. Simplemente me interceptaron los del alcoholismo”.

Testigos respaldaron la versión del automovilista.

Uno de los testigos narró: “Un policía agarró, abrió el carro del chavo, se metió y lo empezó a golpear; lo agarraron, lo sacaron a jalones, lo agarraron entre varios y lo azotaron en el piso”.

La Procuraduría de Justicia Capitalina investigará lo ocurrido para deslindar responsabilidades.

Con información de Guillermo Segura

