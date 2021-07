Policía agredido en el Capitolio denuncia ser víctima de amenazas de muerte

El oficial de la Policía Metropolitana de Washington, Michael Fanone, uno de los agentes agredido durante el asalto al Capitolio del 6 de enero por una turba fanática del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció que recibió amenazas de muerte mientras comparecía ante la comisión parlamentaria que investiga lo ocurrido.

“¿Quieres un Emmy? ¿Un Oscar? ¿Qué estás intentando conseguir?… Estás tan lleno de mi…, pequeño jo… hijo de pu…. Eres un pequeño ma…”, es parte del mensaje de audio que Fanone recibió en su teléfono móvil mientras relataba a la comisión lo ocurrido el 6 de enero en la sede del Poder Legislativo estadounidense. “Eso del ma… Capitolio fue una mi…. Ojalá os hubieran matado a todos, id…, porque sois es…”, continúa el mensaje que el propio Fanone, con veinte años de experiencia en la Policía, compartió con los medios estadounidenses.

El audio no solo no escatima en insultos hacia el agente, sino también en las teorías de la conspiración que tanto el expresidente republicano como sus partidarios esparcen. “Le robaron las elecciones a Trump y lo sabes, ca… Ma… sea, lástima que no te golpearan más. Eres un pedazo de mi…”.

A lo largo de un minuto, el anónimo da rienda suelta también a su racismo y critica a Fanone por no reaccionar de la misma manera ante esa “ma… es… negra” que “durante dos años ha destruido ciudades, quemándolas y robando todas esas mi… de las tiendas”.

“Esto es lo que sucede cuando dices la verdad en los Estados Unidos de Trump”, lamentó Fanone durante un diálogo para la cadena CNN, en la que criticó “la retórica” utilizada por la clase política y los medios de comunicación conservadores que defienden a Trump y la visión distorsionada que ofrecen de lo ocurrido aquel día en el Capitolio.

Fanone es uno de los cuatro agentes, junto con el sargento de la Policía del Capitolio, Aquilino Gonell, el agente Harry Dunn y el oficial de la Policía Metropolitana de Washington, Daniel Hodges, que testificaron este martes 27 de julio ante el comité de la Cámara de Representantes.

“Lo que hace que la lucha sea más dura y dolorosa es saber que muchos de mis conciudadanos, incluidas tantas personas por las que arriesgué mi vida por defender, están minimizando o negando abiertamente lo sucedido. La indiferencia hacia mis colegas es una vergüenza”, expresó Fanone en una apasionada intervención.

La comisión, formada por siete demócratas y dos republicanos es un capítulo más de la enconada disputa que ambos partidos mantienen sobre lo ocurrido en el Capitolio. Después de que el Senado tumbará una investigación independiente, la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, creo este comité con la negativa del líder de la minoría conservadora, Kevin McCarthy.

Desde que tuvo lugar el asalto fueron detenidas unas 570 personas, si bien siete perdieron la vida en relación con el evento. La semana pasada, un hombre fue condenado a prisión por su implicación en el ataque.

