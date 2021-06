Polevnsky se equivoca y pide voto para MC, rectifica y llama a mandarlo a la basura

En la Perla Negra de este miércoles, la última de las elecciones 2021: al término de un programa de debate donde participaba el dirigente de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Ricardo Rodríguez Jiménez, con la senadora con licencia, delegada de Morena en ese estado, y ex líder nacional de ese partido, Yeidckol Polevnsky hizo este llamado al voto.

“Nunca estuve de acuerdo con Ricardo, hoy estoy de acuerdo en un punto, solamente estamos en competencia Morena y Movimiento Ciudadano todos los demás no. Que vayan todos a votar, que no desperdicien su voto, que se lo den a Movimiento Ciudadano, no, no, yo estoy contigo, pero que ya denle a MC su lugar que es el basurero de la historia, que le den el voto verdadero a Morena”, Yeidckol Polevnsky, Delegada de Morena en Jalisco.