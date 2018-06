Polevnsky advierte que Morena no permitirá fraude, ‘porque se van a encontrar con el diablo’

La presidenta nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky, advirtió que no permitirán el fraude este 1 de julio.

Andrés Manuel López Obrador ha dicho, yo no me voy a meter, pero yo soy presidenta de Morena y yo sí me voy a meter, y voy a ir al fondo. Que no se atrevan a querer hacer un fraude porque se van a encontrar con el diablo, porque no les vamos a permitir un fraude a ningún precio, no lo vamos a aceptar”, señaló Yeidckol Polevnsky.