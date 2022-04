Podrían incluirse seis propuestas opositoras en Reforma Eléctrica: Morena

Al menos seis de las 12 propuestas de la coalición Va por México que integran PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados, podrían incorporarse al proyecto de dictamen de la Reforma Eléctrica que analizan los legisladores.

“De esas 12 propuestas he tenido oportunidad, junto con el Grupo Parlamentario y la coalición, de revisar al menos 6 de ellas, y de estas 6 coincidimos plenamente en lo que han presentado, y vamos a hacerlas nuestras el día jueves, como yo señalé, Morena hará públicas a cuáles se suma para que vayan como una sola propuesta, en aquellas en las que coincidimos”, dijo el diputado Ignacio Mier, coordinador de Morena.

Propuestas como el derecho constitucional a la electricidad, tarifas más bajas o la generación distribuida, adelantó el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, luego de precisar que el próximo jueves las darán a conocer en su totalidad.

Sin embargo, el coordinador de los diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro, consideró insuficiente el plazo que pretende Morena para votar el dictamen, la siguiente semana.

“Si pretenden analizarlos, como he escuchado que se plantea, necesitamos tiempo, yo no acabo de entender por qué la insistencia de votarlo en una semana de asueto, ni siquiera está en el calendario legislativo, habrá que hacer modificaciones para que pudiera votarse la próxima semana, debemos hacer política, debemos confrontar las dos propuestas que hay, la del oficialismo y la de Va por México… yo no veo condiciones para sacar un dictamen que le favorezca a México de aquí al 15”, dijo el diputado Luis E. Cházaro, coordinador del PRD.