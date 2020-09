Poder Judicial sigue actuando con independencia: Arturo Zaldívar

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que las sentencias de los jueces y magistrados han mostrado que el Poder Judicial sigue actuando con independencia.

“Me parece que en los últimos meses justamente nos han dado la razón, la Corte ha venido resolviendo asuntos muy, muy trascendentes, algunos en contra de políticas públicas muy importantes de otros poderes, Los juzgadores federales, durante la pandemia, resolvieron asuntos a favor de médicos, enfermeras, de enfermos que buscaban medicamentos, de pueblos que no tenían acceso al agua, se han dictado decisiones de jueces y de magistrados en temas económicos de la mayor relevancia, de tal suerte que, ahí está claro que el Poder Judicial sigue actuando con toda independencia siendo precisamente un poder equilibrador desde el punto de vista constitucional”, señaló Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN.

Al participar en la conferencia magistral “La Reforma con y para el Poder Judicial”, el ministro Arturo Zaldívar aseguró que la transformación del Poder Judicial no está supeditada a la reforma, aunque si abonaría a consolidar los cambios.

“La transformación del Poder Judicial es una realidad que está en marcha, la renovación y modernización del Poder Judicial es una realidad con resultados tangibles, estoy comprometido con ella y esta transformación no está supeditada a una reforma constitucional y legal aunque su aprobación permitiría consolidar los cambios para bien de todas las personas. Esta reforma no implica mayor presupuesto, la vamos a hacer y la haremos con el presupuesto que nos determina la Cámara de Diputados para el año siguiente si es que se aprueba, y si no se aprueba seguiremos impulsando esta auto reforma desde adentro con mucha intensidad”, expuso el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar.

El ministro Zaldívar aseguró que el combate a la corrupción y nepotismo, así como la austeridad al interior del Poder Judicial no han sido tarea fácil.

“Por supuesto que nada de esto ha sido sencillo, hemos tenido que enfrentar grupos de interés, grupos de poder, grupos de privilegio que no quieren que el Poder Judicial cambie, y claro que no quieren que el Poder Judicial cambie porque estaban acostumbrados a tener una situación de beneficios, una visión patrimonialista, y endogámico del Poder Judicial Federal”, señaló Arturo Zaldívar.

Arturo Zaldívar confió en que los legisladores aprobarán la propuesta de reforma presentada por el Poder Judicial.

Con información de Jessica Murillo.

LLH