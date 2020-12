Poder Judicial resolverá si puedo hablar del proceso electoral, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este jueves que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolverá si puede o no hacer declaraciones sobre el proceso electoral, pues considera que tiene el derecho a manifestarse.

Te recomendamos: INE pide a AMLO no opinar sobre partidos políticos

El presidente López Obrador dijo que espera poder hablar para que no exista fraude electoral, compra de votos y el uso del dinero del presupuesto para favorecer a partidos y candidatos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que espera que las elecciones sean limpias y libres.

“Que no sean como antes, que no haya fraude, que no trafiquen con la pobreza de la gente, que no compren votos, que no entreguen despensas a cambio de votos, que nos rellenen las urnas, que no falsifiquen las actas, que no voten los difuntos, como era antes, pero entonces, me tienen que decir los del Poder Judicial o quien corresponda si puedo o no puedo hablar de estos temas”, dijo López Obrador.