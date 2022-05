Pobladores de Xaltocan se enfrentan con elementos de Sedena por invadir terrenos para obras del AIFA

En 2019, habitantes de Xaltocan, en el Estado de México, fueron los primeros en acordar con el Gobierno Federal ceder sus tierras para el aeropuerto Felipe Ángeles a cambio de obras para su comunidad. Esta madrugada un grupo de habitantes acusó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) los agredieron a pedradas mientras velaban un terreno escolar donde el Ejército pretende conectar drenaje para el aeropuerto.

“En la madrugada más o menos entre 3 y 4 de la mañana hay una agresión a las personas que estaban cuidando este terreno. Son ellos los que comienzan y no la población por eso estamos inconformes”, refirió Abundio Hernández, habitante de Xaltocan, Estado de México.

Abundio Hernández es poblador de Xaltocan, en el municipio de Nextlalpan, Estado de México. Explica que desde el pasado 9 de abril, la Secretaría de la Defensa Nacional inició los trabajos en un terreno escolar donde pretendían iniciar obras de drenaje, pero los habitantes de la comunidad no estuvieron de acuerdo, pues esta parte del terreno no pertenece al aeropuerto Felipe Ángeles, inaugurado el pasado 21 de marzo. En protesta también bloquearon por varias horas las vías del ferrocarril.

Desde febrero pasado, en Xaltocan esperan que se concluyan siete obras de infraestructura en su municipio, que les prometieron a cambio de ceder hectáreas de sus terrenos para el nuevo aeropuerto. Se trata de tres planteles escolares, una clínica, casa de cultura, remodelación del centro histórico y canchas deportivas. El acuerdo data de marzo de 2019.

“Realmente es poco lo que pedimos, pero por eso es el descontento de la población porque no hacen acuerdos porque no los cumplen o si no los cumplen nos han dado largas y largas”, agregó Cayetano Hernández Zambrano, habitante de Xaltocan.

“Efectivamente el compromiso de entrega era en el mes de marzo lamentablemente como ocurren muchas obras algunas empresas no cumplieron con los tiempos establecidos. El 2 de mayo Más o menos sería el corte en general”, insistió Rufino Medellín, coordinador regional SEDATU.

“Dijimos que hasta que se terminaran estas obras podíamos comenzar con esta nueva gestión o convenio”, dijo Abundio.