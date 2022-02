Pobladores de Maxcanú, Yucatán, denuncian afectaciones por la construcción del Tren Maya

Sobre las obras del Tren Maya en Yucatán pobladores de Maxcanú, que suelen transportarse en bicicletas, motocicletas o trimotos, denuncian que la maquinaria pesada que se usa en la construcción del Tren Maya ha dejado los caminos prácticamente inutilizables

Te recomendamos: Familias de Campeche temen por sus viviendas tras cambios en obra del Tren Maya

Todos los días, José Alfonso Kamul llega en tricimoto a su parcela, en la unidad productiva Vicente Guerrero, del municipio de Maxcanú, Yucatán. En los últimos meses, a los campesinos de este lugar se les ha complicado transportar sus cosechas por los daños que ha provocado todo tipo de maquinaria que se usa en la construcción del tramo 3 del Tren Maya.

El presidente municipal de Maxcanú dice que Fonatur y las empresas constructoras se niegan a reparar las calles y caminos. Asegura que el el poco presupuesto del ayuntamiento no alcanza para la reparación.

“Quién va a reparar los daños que están ocasionando, no sabemos a quién acudir. Porque acudes con esta empresa, te dice que es la otra y al final de cuentas te dice FONATUR, no es mío, yo contraté”, enfatizó Camilo May Cauich, presidente Municipal Maxcanú, Yucatán.

El alcalde asegura que tampoco ha llegado a Maxcanú la infraestructura urbana, turística y servicios que el gobierno prometió cuando iniciaron los trabajos de construcción del Tren Maya, en junio de 2020. Ahí se construirá una estación para proyectar la zona arqueológica de Oxkintok, las grutas de Calcehtok y el corredor turístico de Celestún.

Puente de banderazo de inicio de obra del Tren Maya en Maxcanú, y arranca está gran y emblemática obra, el Tren Maya”.

La obra del tramo 3 del Tren Maya, en Yucatán, se encuentra retrasada en los 172 kilómetros, que recorrerá el tren desde Calkiní a Izamal.

El consorcio constructor Azvindi, que obtuvo un contrato de más de 10 mil millones de pesos, se comprometió a colocar 380 mil durmientes, seis viaductos elevados, 43 pasos vehiculares, 32 pasos peatonales y cinco estaciones, en los municipios de Maxcanú, Mérida, Teya, Tixkokob e Izamal. Nada de esto ha ocurrido. Empresarios de Yucatán denuncian que Azvindi subcontrató a empresas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y del Estado de México que a su vez subcontrataron, de manera verbal, a constructoras pequeñas de Yucatán y no les pagaron.

La obra también registra retrasos por la falta de personal, muchos obreros y choferes han renunciado porque no les pagan.

“Soy chofer de camiones, pues estaba en los volquetes del Tren Maya y ahí estaba trabajando, sólo me engañaron, porque las primeras semanas me pagaron, 2 mil 800 la semana. La cuarta semana no me pagaron nada. De ahí pasé con otro y lo mismo no están pagando”, concluyó Vicente Polanco, extrabajador Tren Maya, Maxcanú.