Pobladores de Petaquillas, Guerrero, se sienten más seguros con autodefensas que con policías

En la carretera federal México-Acapulco, cerca de Chilpancingo, habitantes del municipio de Petaquillas pidieron que fuera reinstalado un retén de autodefensas, pues aseguran eso los hace sentir más seguros, sin embargo, llegó un grupo de policías para desalojarlos.

Te recomendamos: Autodefensas son delincuentes confesos: Aureoles

Cerca de las 10 de la mañana, decenas de manifestantes impidieron el paso de vehículos y camiones de carga que transitaban sobre la carretera federal México-Acapulco, a la altura del retorno al fraccionamiento “La Cinca”, aseguran que desde que se quitó un retén de la policía comunitaria, se han incrementado los casos de asaltos y extorsiones en la localidad de Petaquillas.

Una hora más tarde, una comisión del gobierno del estado acudió al lugar para dialogar con los manifestantes, también llegaron efectivos de la Guardia Nacional y Policías Estatales.

Al parecer era recorrer el punto de revisión que ellos tenían hasta la colonia La Cinca, no había motivo debido a que no hay incidencia delictiva, no hay motivo porque los habitantes de las colonias nos han manifestado de manera muy puntual que ellos no solicitaron de ninguna manera la instalación de ese retén”, comentó David Portillo Menchaca, secretario de seguridad pública de Guerrero.