Pobladores de Allende, NL, rechazan proyecto para extraer agua del Río Ramos

En el municipio de Allende, Nuevo León, pobladores se opusieron al proyecto que plantea extraer agua del Río Ramos para abastecer el área Metropolitana.

“Yo creo que lo más saludable es cortar con esta reunión y que ustedes se vayan con sus estudios técnicos porque aquí no habrá negociación de ninguna parte, lo más saludable es que no empiecen, no vamos a esperar si nos gusta o no, la respuesta es no”, destacó un habitante de Allende.

“No es posible, no tenemos agua, la poquita agua que tenemos es la que tenemos en el río, no tenemos otra fuente señores, Allende no tiene otra forma de tomar agua más que este pobre río, este es el río de nosotros, no tenemos otro, no tenemos otra fuente, siempre lo he dicho, es la única fuente de abastecimiento de Allende y miren cuál es la condición”, destacó Patricia Salazar, alcaldesa de Allende.

“La comunidad no quemó esos tubos y si la comunidad se salió a protestar a la carretera fue porque aquí no le atendieron el problema, podemos concluir, aceptamos o no que se lleven una gota, no, es todo, gracias”, dijo una pobladora de Allende.

“En este momento el proceso fue escuchar cuáles son todas las inquietudes, está claro que ellos han manifestado un rechazo rotundo, obviamente esa decisión no se toma en este lugar, hay que ver todas las posibilidades y, bueno, es lo que se va a hacer, por el momento lo que sucedió aquí es que se escuchó una postura y está claro cuál es el rechazo, no están abiertos a escuchar la viabilidad del proyecto”, refirió Víctor Cabrera, subsecretario de Gobierno de Nuevo León.

“¿Al parar esta obra, esta idea que traían, que otra alternativa hay?, se siguen haciendo pozos en Monterrey, los pozos someros profundos, las otras tomas también que se han estado buscando de canales de riego, se continua con el tema de la estimulación de lluvia, hay muchas actividades que se siguen trabajando”, destacó Mario Esparza, director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.