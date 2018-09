Pobladores de BCS protestan contra proyecto de mina en mitin de AMLO

En el malecón de La Paz, Baja California Sur, Andrés Manuel López Obrador fue recibido al grito de no a la mina, en rechazo a una mina de oro que empresarios buscan operar en el estado.

El grito no se detuvo ni un momento, por lo que López Obrador tuvo que responder desde el inicio al reclamo de la población que aseguraba se contaminarían con la mina diversas fuentes de agua y el ecosistema en la entidad.

“De una vez, para no andar con rodeos, lo de la mina lo va a decidir el pueblo de Baja California Sur. Vamos a ser respetuosos de verdad del Estado de derecho, pero siguiendo todo el procedimiento vamos a consultar a los ciudadanos, va a ser muy sencillo. Voy a mandar a hacer una encuesta en Baja California, y el pueblo va a decidir sobre este asunto. Sí, pero no aquí, lo vamos a definir con una consulta para darle toda la legitimidad. Nos faltan como dos meses y medio para tomar posesión, de todas maneras, desde antes vamos a llevar a cabo esta consulta”, dijo Andrés Manuel López Obrador.

La propuesta de realizar una consulta ciudadana para definir el tema de la Mina, pareció insuficiente a los asistentes que reclamaron al presidente electo definir el tema en este mismo acto.

“Ya les dije lo de la mina, quedó claro lo de la mina o no, a ver, no quedó claro, a ver que levanten la mano los que piensan que no quedó claro lo que dije sobre la mina, que levanten la mano bájenla, que levanten la mano los que piensen que quedó claro todo lo que dije sobre la mina, tengan confianza. No voy a traicionar al pueblo, no les voy a fallar, no me confundan, no soy como los de antes, no, a mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto”, señaló López Obrador.

Cuando el presidente electo trataba de llamar a la unidad nacional, y luego que reveló que se había reunido con el gobernador del estado, el grito de los asistentes nuevamente se impuso:

“Les voy a traer el resultado sobre la mina que vamos a llevar a cabo, ya aquí en la plaza, de frente al pueblo, dando la cara vamos a decidir sobre este asunto, esa es la democracia. No a gritos, ni a sombrerazos, es preguntando ciudadano por ciudadano, qué opina, y en la democracia es la mayoría la que decide, la que manda”, expuso el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

