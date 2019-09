Pobladores de Acajete revelan que huachicoleros guardan en bodegas todo lo que se roban

En Acajete, Puebla, después del choque entre pobladores que intentaban recuperar una bodega con combustible, vehículos y mercancía robados y soldados que resguardaban el lugar hay malestar.

Pobladores aseguran que los huachicoleros se han diversificado y ahora en las bodegas guardan combustible robado, pero también las mercancías de los tráileres que roban.

“En esa bodega, pues, fue construida recientemente, verdad, todo mundo sabe aquí los vecinos, lo que guardan ahí. La gente sabe quiénes son y todo eso, pero por temor a una represalia, no dicen”, aseguró Germán, testigo y poblador de Acajete.

Vecinos de la comunidad de Apango afirman que la bodega se construyó hace unos tres meses, y que ahí pobladores de comunidades como Apango, San Antonio Tlacamilco, La Magdalena Tetela y la misma cabecera municipal, Acajete, resguardaban lo hurtado en carreteras, sobre todo vehículos, luego de que su principal ingreso, el huachicol, ha sido mermado.

“Sí se sabe a lo que se dedicaban, pero como ya no hay combustible se dedicaban a otras actividades, pero sigue siendo delito”, señaló Germán, testigo.

“Todos los pueblos son así. Ahora roban a los tráileres”, dijo Marisol, pobladora de Acajete.

Unos 100 soldados esperaban una orden judicial para efectuar el cateo.

150 pobladores intentaron impedirlo.

Y vino el enfrentamiento donde los civiles, presuntamente instigados por ladrones de combustible, usaron piedras, palos y disparos.

En un comunicado, el Ejército informó que respondieron con disparos al aire, lo que provocó que la gente se dispersara.

“Y las detonaciones después vinieron. Empezaron a cerrar sus negocios, todos”, comentó Marisol, testigo.

“Se vivió con mucho miedo. Era un griterío ahí. Ya después de oyeron los helicópteros y llegó más apoyo para los militares”, destacó Germán, poblador de Acajete.

La inspección en la bodega asegurada por los militares finalizó este martes a las seis de la mañana.

“Era pura gente que se dedica a robar, lo que ellos querían defender lo que tenían ahí en la bodega. Cuando la abrieron, ya había vehículos robados”, narró Germán, poblador de Acajete.

A pesar de que se informó que en estos hechos no hubo ni muertos ni heridos, en redes sociales se difundió un video donde se aseguraba que esa persona había muerto en Apango y la mujer asegura que su hijo murió en la agresión.

“Sí muchos tiros, mi niño entró y me dijo ¿mamá qué pasó? ¿Ya oíste los tiros? No porque estoy levantando. Se llama Luis Enrique de la Rosa Flores y vivía en San Antonio Tlacamilco. Al poco rato ya me dicen que está muerto”, apuntó un habitante de Apango.

Autoridades estatales y el alcalde de Acajete señalaron que no hay indicios de que esto haya ocurrido durante el choque con los militares.

“Tenemos ese reporte, pero tampoco se ha acercado alguien a comentarnos que exista o hayan venido a solicitar un acta de defunción por el momento no tenemos ese dato, y tampoco sabemos si es el mismo tema”, dijo Roberto Cervantes, alcalde de Acajete.

Con información de Guillermo Rivera, Antonio Morán y Víctor Olvera.

LLH