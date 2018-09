Niegan que Beto y Enrique de Plaza Sésamo sean gays

Tras afirmar en una entrevista que los personajes de Beto y Enrique, del programa de televisión infantil Plaza Sésamo son gays, el autor de la serie, Mark Saltzman, se retractó y dijo el martes, en una entrevista con “The New York Times”, que había sido malinterpretado.

Bert and Ernie. Best friends. Roommates. Lovers? Mark Saltzman, a former “Sesame Street” writer, said that his comments were misinterpreted. “They are two guys who love each other.” https://t.co/iAOlO1ocHA

