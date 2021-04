Playas de México lucen abarrotadas pese a pandemia de COVID-19

Las playas de México lucieron estas vacaciones de Semana Santa abarrotadas y sin cumplir con las medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19 que ha dejado hasta este sábado 3 de abril de 2021 más de 204 mil 011 fallecidos.

En este Sábado de Gloria y en pleno semáforo epidemiológico color amarillo, cientos de turistas abarrotaron las playas del puerto Acapulco, Guerrero.

Pese a las restricciones, el puerto mantiene alta ocupación en cuartos de hotel y oferta extra hotelera.

Turistas de todos los rincones del país y el extranjero llegan atraídos por el clima y el ambiente festivo pese a que la pandemia no termina.

Hoteles, prestadores de servicios y autoridades refuerzan la vigilancia y los protocolos sanitarios para evitar posibles contagios.

Autoridades de turismo estiman que se rebasará la expectativa de afluencia de 300 mil paseantes para esta Semana Santa y de Pascua.

En Puerto Escondido, Oaxaca, las vacaciones de Semana Santa se viven con intensidad, pero sin respetar las medidas sanitarias.

Miles de jóvenes salieron a disfrutar de la vida nocturna de Puerto Escondido, después de un año de emergencia sanitaria, pero sin tomar cuidado de las recomendaciones para evitar contagios por COVID-19.

“Yo por lo menos llevo cubrebocas, me gusta cuidarme, delante de la gente, aquí la gente como que le da igual y no”, dijo Javier, turista

La mayoría de los jóvenes se congregó en Zicatela y La Punta Zicatela, los dos sitios que normalmente atraen a una mayor cantidad de turistas.

La mayoría de los antros bares y cantinas abrieron y no se respetó ni el aforo reducido, ni las medidas de seguridad.

Durante la noche y madrugada, miles de jóvenes llenan los antros y el andador turístico de Zicatela, donde poco o nada importa la pandemia de COVID-19.

“Nadie usa cubrebocas hay mucha gente, usar cubrebocas, es importante, ahora no estoy usando, pero creo que sí, eso y estar feliz y ser feliz”, dijo Sol, turista israelí.

Se espera que el número de turistas comience a disminuir a partir de este domingo, pero durante la semana de Pascua se espera todavía la llegada de una gran cantidad de personas.

Regresan a playas a un año de emergencia sanitaria

A un año de iniciada la emergencia sanitaria por el COVID-19, el turismo regresó a las playas de Mazunte y San Agustinillo, dos destinos ecoturísticos de playa, ubicados en la Costa de Oaxaca.

“Es super tranquila, como que cada quien está en su onda y nunca hay como ningún inconveniente y no hay como tanto ruido y sí te separas como mucho, te desconectas, más que nada”, dijo Danaé Rueda: Turista.

A diferencia de Huatulco y Puerto Escondido que han registrado la llegada masiva de turistas, en esta franja costera, ubicada justamente entre los dos grandes destinos de playa de Oaxaca, la situación es diferente.

Aquí, no se registraron aglomeraciones, tampoco se perdió la sana distancia y las familias que vinieron a pasar las vacaciones de Semana Santa, pudieron disfrutar de la playa.

Por disposición de las autoridades municipales, el uso de cubrebocas en sitios públicos de Mazunte y San Agustinillo, es obligatorio.

“Se hacen perifoneos donde invitamos a usar el cubrebocas de manera obligatorio, esto para mitigar el contagio del COVID-19… no ha habido arrestos en sí, por el tema de no usar cubrebocas, se les ha llamado la atención, sí, pero no hemos arrestado a personas”, dijo Hugo Castrejón, alcalde de Santa María Tonameca, Oaxaca.