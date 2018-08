Acapulco realiza jornada de limpieza en playas

Este fin de semana ciudadanos, estudiantes y organizaciones ambientalistas realizaron una jornada de limpieza en la bahía de Acapulco, Guerrero.

Playas de Acapulco, Guerrero

El turismo aquí en Acapulco vaya es la potencia ¿no?, entonces a mí me gusta mi ciudad, me gusta cuidarla y pues precisamente por eso me sumé”, aseguró Ángel Sotelo, estudiante.