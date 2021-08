Planta móvil de CFE afecta a habitantes de Isla Mujeres, denuncian ruido ensordecedor y apagones

En Isla Mujeres, Quintana Roo, las obras de sustitución de un cable eléctrico submarino, para las que se habilitaron plantas de emergencia a diésel, están provocando un verdadero dolor de cabeza entre los habitantes de la zona.

“Estamos en Isla Mujeres, Quintana Roo. Estamos ubicados en la Prolongación Aeropuerto, pusieron un generador. Este ruido ya es insoportable. Suena como un motor, pero más que el motor, se siente, así como la vibración, y no para”, detalló Ricardo Hernández, habitante de Isla Mujeres.

Habitantes de Isla Mujeres, Quintana Roo, se quejan del intenso ruido y contaminación ambiental que está ocasionando esta planta móvil generadora de energía de la Comisión Federal de Electricidad, colocada frente a sus domicilios.

“Este paraíso qué tenemos, se ha vuelto un infierno. Es un ruido que no se aguanta, no se puede dormir, no se puede descansar ni estar en el día, aun así, tenga cerrado puertas y ventanas”, refirió Guadalupe Tun, habitante de Isla Mujeres, Quintana Roo.