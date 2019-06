Sector empresarial critica Plan Nacional de Desarrollo de AMLO

Representantes del sector empresarial criticaron el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y reclamaron certidumbre jurídica para sus inversiones.

También te puede interesar: AMLO presenta Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, dice será ejemplo internacional

Es que no es un plan, no es un plan sólo; no señala acciones y metas concretas, no son claras; es un un listado de buenos deseos, pero creo que México merece más que esto […] es necesario que establezcamos entre todos, las condiciones de certidumbre jurídica para la inversión, reglas claras, sencillas, transparentes fáciles de cumplir, con perspectiva de mediano y largo plazo, que no estemos poniendo en riesgo las inversiones nacionales y extranjeras por las ocurrencias de cada día”, apuntó Juan de Dios Barba, presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Democrático, de la Coparmex.