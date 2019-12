Así es la pista ‘Ecologísssima’ del Zócalo de la Ciudad de México

Como cada año, la explanada del Zócalo de la Ciudad de México recibe a miles de capitalinos en esta época decembrina, que quieren disfrutar de la temporada y patinar sobre una pista de hielo.

Te recomendamos: Pista de hielo ecológica en Zócalo recibe a 10 mil visitantes a diario

Sin embargo, esta vez, con la peculiaridad de que el material que pisan con sus patines resulta más amigable para el planeta.

La pista, a la que han llamado ‘Ecologísssima’, tiene cuatro mil metros cuadrados, está elaborada con acrílico y otros materiales, no requiere de agua, ni de energía, lo que significa un gran ahorro, en beneficio del medio ambiente.

De acuerdo al Gobierno de la Ciudad de México, con esta pista se ahorran 398 litros de agua, 307 mil litros de gasolina y más de 330 mil kilovatios de energía eléctrica.

Hans Broder, representante de la empresa suiza ‘Glice’, dijo: “No requiere electricidad, no requiere agua, no requiere combustible y esto no se tiene que enchufar, o sea así como ustedes lo ven aquí ya uno puede ponerse los patines normales y puedes patinar”.

En alianza con el gobierno capitalino y el Fondo Mixto de Promoción Turística, es la más grande que ha instalado la empresa suiza que diseño este concepto y que desde el 2012 apostó por esta nueva alternativa, con un gasto energético por metro cuadrado, pero con la misma sensación que da el hielo

Esta empresa suiza ya tiene experiencia por varios años, en la instalación de este tipo de pistas de hielo, que se pueden colocar en cualquier sitio y con diversos ambientes climáticos.

De acuerdo con el gobierno de la ciudad, el primer día recibió a más de nueve mil 800 visitantes, quienes, por cierto, ya no tienen que hacer grandes filas para entrar, ya que pueden registrar el día de su visita y el horario en la página de, que estará a disposición del público hasta el día de su cierre.

Dicen los que saben que con las botas habituales que resbalan sobre el hielo, patinar sobre esta superficie de plástico, resulta más complicado para los expertos, pero mucho más sencillo para aquellos que jamás habían probado este deporte.

Con información de Karina Cuevas

LSH