Muere uno y dos resultan heridos tras asalto de ‘piratas modernos’ a pescadores en Campeche

En Campeche, ‘piratas modernos’ asaltaron en altamar a un grupo de pescadores que viajaba en cinco lanchas ribereñas, en las costas de la Península de Atasta.

Ocurrió el martes pasado cuando los pescadores que se dirigían a realizar sus labores fueron sorprendidos y rodeados por un comando armado que se desplazaban en lanchas rápidas.

Tras abordar a los pescadores, los delincuentes los despojaron de sus pertenencias y se llevaron por lo menos un motor fuera de borda.

Tras cometer el robo los delincuentes abrieron fuego contra las lanchas hiriendo a dos pescadores, otro más cayó al mar.

“Llevamos el riesgo todos los compañeros, realmente no sabemos que sucedió, qué pasó, no puedo adelantar nada de eso, pero realmente ya tiene rato que no pasaba eso y ahora ya compete a las autoridades de arribo ver qué pasa, nosotros solo nos dedicamos a la pesca con el riesgo de eso, todos estamos expuestos a eso, pero por el momento, es una pena y una lástima por los compañeros, una pérdida de la familia, pero tenemos que seguir adelante”, explicó Virgilio Perez, líder pesquero de Campeche.

Familiares del pescador desaparecido acudieron a la sede de la Décima Primera Zona Naval y Fiscalía General de Campeche para denunciar el robo y pedir se abriera una carpeta de investigación.

“Hagan todo lo posible por encontrar la lancha, en donde esté, en la orilla, por favor, yo quiero ver a mi hijo como esté, que me lo entreguen, voy al Ministerio Público, voy al hospital y nada, no hay información, por favor les pido que me ayuden, por favor yo no tengo tantos recursos para ir y dar las vueltas, por favor”, dijo Consuelo Pérez Hernández, madre de pescador desaparecido.