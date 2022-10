Pintan el mural de Maradona más grande del mundo en Argentina; será inaugurado el 30 de octubre

El fallecido astro argentino del futbol Diego Maradona será el protagonista del mural más grande del mundo con su imagen, que se inaugurará el 30 de octubre en Buenos Aires para conmemorar el aniversario 62 de su nacimiento.

El muralista Martín Ron eligió una pared de 1,600 metros cuadrados en pleno centro de la capital argentina para retratar al ídolo, inspirado en una foto de Maradona alentando a la selección nacional en la final contra Alemania del Mundial de Italia en 1990.

Maradona murió de un paro cardíaco a los 60 años a fines de 2020. La cercanía de esa fecha junto a la de su cumpleaños motivó la creación del mural, que contó con el aval de su familia.

El mural, cuya realización requerirá 25 días y unos 800 litros de pintura, también tiene un costado simbólico, ya que Maradona está enmarcado en un cielo estrellado con una constelación que muestra el dibujo de su gol en la victoria argentina contra Inglaterra en el Mundial de México 86, a partir del cual se lo apodó “barrilete cósmico”.

La selección argentina ganó las Copas del Mundo de Argentina 78 y México 86 y Ron decidió pintar tres estrellas, con el anhelo de que este año el país gane el Mundial de Qatar.

Mientras Ron y su equipo de siete artistas trabajan en el mural, ubicado sobre la Avenida San Juan y la autopista 25 de Mayo, los autos tocan bocina y los transeúntes paran a felicitarlo y sacarse fotos emocionados.

Ron, que pasa 12 horas diarias pintando el gigantesco mural, se acerca a saludar y coincide con Martínez.

“Hasta que no lo estás pintando no te das cuenta todo el cariño que sigue irradiando por parte de la gente que se acerca a sacarse una foto, a felicitarme. Hay gente que me ha escrito (diciendo) que lloraba. Es muy lindo, muy lindo”, concluyó.