Piel de nopal, creación mexicana en la mira de la moda

En Milán, Italia, a inicios de este mes, se llevó a cabo la feria de productos de piel sintética más importante del mundo; este año, la piel de nopal creada por mexicanos llamó la atención de la moda debido a su peculiaridad.

Adriano di Marti es el nombre de la empresa fundada por Adrián López Velarde y Marte Cázares Duarte, creadora de una piel orgánica hecha a partir del nopal.

Decidimos usar esta planta porque el sistema de sustentabilidad es totalmente bueno, desde la siembra no se ocupa agua de riego, solo con la lluvia que nos dan es suficiente para el nopal”, aseguró Adrián López Velarde desarrollador de piel de nopal.

Marte es originario de Culiacán, Sinaloa, estudió negocios internacionales en Taipei, por su parte, Adrián nació en Aguascalientes y se licenció en política y economía global, también en Taiwán.

Con un proceso, técnicamente sencillo, que inicia con el corte de la penca, respetando la raíz, se deja secar tres días, después, se tritura y pulveriza hasta obtener una consistencia muy refinada el final; posteriormente viene lo complejo, a través de un proceso de congelamiento, se extrae una proteína del nopal, el resultado se funde en una película de algodón y así se logra la primera piel vegetal mexicana, 50 por ciento de nopal.

Desde su campo de cultivo en Ojocaliente, Zacatecas, pasando por la planta procesadora en la Ciudad de México, Adrián y Marte decidieron presentar su producto en la feria de cuero más grande de Italia, ‘La Lineapelle’ de Milán donde se ofrecen los materiales para accesorios, componentes sintéticos, modelos para calzado y marroquinería, prendas de vestir, muebles, y hasta materiales para las industrias automotriz y aeronáutica.

– Yo estoy impresionado de cómo nos fue, no inventes – Lo que decíamos, unas marquitas nos van a buscar, no hombre qué, cómo andábamos en el aeropuerto, nomás nos volteábamos a ver, no inventes. hasta que regresamos y las marcas nos buscaron después – Ahora sí, díganme todo de su producto”, agregaron los inventores.