Piden investigar a policías tras hallazgo de joven muerto en barranca del Bosque de Chapultepec

La familia de José Alberto Serna Rojas, quien fue encontrado sin vida en una barranca del Bosque de Chapultepec el 7 de septiembre, pide a las autoridades que investiguen a los policías que lo detuvieron y aparentemente lo golpearon.

La noche del 4 de septiembre policías del sector Tacubaya acudieron a la calle de Sóstenes Rocha, en la colonia Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo, para atender una solicitud de emergencia.

José Alberto tenía una orden de restricción que le impedía acercarse a su exesposa y a su hija, debido a problemas de violencia familiar.

El hombre, de 30 años de edad, presuntamente se encontraba en estado de ebriedad y aparentemente se opuso al arresto.

Los policías dijeron que lo llevarían al Centro de Sanciones Administrativas, conocido como Torito, pero nunca llegó y su familia lo comenzó a buscar y presentó una denuncia por su desaparición.

“Varios golpes presentaba en todo el cuerpo y la car. Se ve que a mi hermano lo llevan arrestado, suben por su propio pie. Mi hermano se aferró a unos tubos para que no se lo llevaraN y los policías, hasta con la cacha de la pistola, le dieron en la cabeza y como tenía barba de ahí lo jalaron. Es el último día que nosotros vemos a mi hermano con vida”. Luis Ángel Hernández, hermano de la víctima:

Los familiares de la víctima dicen que los policías declararon que liberaron a José Alberto calles adelante, sin embargo, existe registro del GPS de las patrullas que muestra cómo las unidades ingresaron el mismo día de la detención, cerca de las 10:00 de la noche, a la Tercera Sección de Chapultepec.

“Que se le haga justicia mi hijo que esos elementos. No es justo lo que le hicieron a mi hijo. Tenía muchos golpes. Sí era un poquito, no malo, pero no se dejaba”, aseveró su padre.