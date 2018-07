Piden a instituciones bancarias contar con guardias de seguridad en Sonora

Entre el 2017 y 2018 han ocurrido en Hermosillo, Sonora, 20 asaltos bancarios a mano armada, uno de ellos con toma de rehenes.

El lunes pasado un asaltante solitario tomó como rehenes a tres mujeres en una sucursal bancaria de la Plaza “El Patio”, ubicada en Hermosillo.

Para las autoridades, el del lunes es el más violento de los últimos 5 años.

“Es un hecho aislado, no me había tocado a mí nunca ver el tema de los rehenes, sin embargo, como lo comento estamos preparados a atacar de frente como lo hemos hecho, de frente a esta gente, a los delincuentes y no vamos a bajar la guardia”, indicó Jorge Suilo Orozco, comisario de Seguridad Municipal de Hermosillo.

Según la incidencia del Comisionado Nacional de Seguridad, en lo que va del año se han registrado 9 asaltos a mano armada en la capital del estado, superando con ello la media de los últimos 3 años.

Por ello, las autoridades de seguridad pública exigirán a las instituciones bancarias que cuenten con personal de seguridad al interior y exterior de las sucursales.

“Es como los bancos siguen sin poner guardias, cómo es posible que ganen tanta lana y no puedan poner un guardia de seguridad, llegan con un papelito cuando te asaltan: Señor disculpe usted, entrégueme todo el dinero, perdone las molestias”, señaló Adolfo García Morales, secretario de Seguridad Sonora.

Las autoridades reconocen que no cuentan con el personal suficiente para garantizar la seguridad de las instituciones bancarias.

“Hay muchos valores, imagínense invirtiendo los pocos policías que tenemos nosotros para tenerlos adentro de un negocio o a las afueras de un banco, es un peligro para el ciudadano”, destacó Adolfo García Morales, secretario Seguridad Sonora.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, trabaja con más de 200 elementos de seguridad privada para certificarlos para que puedan fungir como elementos de vigilancia.

Con información de Erika Palma.

