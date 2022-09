Pide Ricardo Monreal en Xochimilco no tener miedo en apoyarlo para la Presidencia

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, reiteró en Xochimilco que buscará suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Por eso ahora en este lugar de Xochimilco, en este predio, les quiero decir que muchas gracias, que no desmayemos y les quiero informar, comunicar respetuosamente que he decidido que una vez que llegue el tiempo formal para inscribirse a participar en las contiendas, me voy a inscribir para suceder al presidente López Obrador en la Presidencia de la República, lo vamos a hacer con convicción, con firmeza, con ánimo y con entusiasmo, lo vamos a hacer porque el país necesita una etapa de reconciliación nacional, el país necesita profundizar el proceso democrático que vive, el país necesita avanzar en el proceso de cambio que inició el presidente en el 2018”, dijo Monreal.

Al reunirse con campesinos de Xochimilco para presentar su libro “Otro campo es posible”, el senador Monreal les pidió no tener miedo y acompañarlo en su lucha.

“Por eso quiero decírselos aquí en Xochimilco, nosotros nos estamos organizando para que llegado el tiempo los que deseen voluntaria y libremente nos ayuden, defiendan en lo que piensan, defiendan el proyecto, no les dé temor, no tengan miedo, no tengan miedo ni al miedo mismo, los vamos a vencer, los temores, los miedos, las ingratitudes porque nos asiste la razón histórica y la razón moral, no queremos otra cosa, queremos la justicia, no queremos otra cosa, queremos la libertad, no queremos otra cosa, queremos la democracia y que este país sea próspero”, indicó Monreal.