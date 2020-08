Pide López-Gatell mantener medidas sanitarias y evitar actividades recreativas

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, llamó a la población a no relajar las medidas sanitarias y evitar las actividades recreativas ya que continúa la epidemia de COVID-19.

Reaccionó así ante el incremento de vacacionistas en diversos destinos turísticos el pasado fin de semana.

“Hacemos un llamado enfático a mantener la disciplina, mantener la cautela, mantener la paciencia, todavía necesitamos reservarnos, no salir a la calle cuando no es necesario. Otras actividades, por ejemplo, las recreativas, en este momento todavía no son procedentes, ¿qué podría pasar si empezamos a salir demasiadas personas a la vía pública?, que va a haber rebrotes”, indicó Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.