PGR afirma que hay 42 personas involucradas en caso Anaya

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que hay 398 cuentas aseguradas en la investigación por presunto lavado de dinero que podría involucrar al candidato a la Presidencia de la República por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya.

En un oficio enviado a la Comisión Permanente, en respuesta a un punto de acuerdo en el que se solicitó informar sobre el estado de la indagatoria contra el empresario Manuel Barreiro, la PGR reveló que hay 42 personas involucradas, 15 tienen carácter de imputadas y cuatro de ellas cuentan con un amparo.

La Primera Comisión había aprobado discutir el contenido de la información proporcionada por el abogado de Luis Alberto López, chofer del empresario Manuel Barreiro, quien en días pasados entregó al Senado de la República la totalidad de la carpeta de investigación. Sin embargo, la Mesa Directiva decidió que no sería tema de debate.

Es un tema que está descartado, es un tema que estaba contemplado que se podía incluir o no, se decidió no incorporarlo a la sesión, no es una facultad del Congreso, no somos Ministerio Público, no somos jueces, no hacemos investigaciones penales, ni somos caja de resonancia de carpetas de investigación o averiguaciones del área penal”, detalló Enrique Jackson, presidente en turno de la Permanente.